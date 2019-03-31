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Şemdinli'de hasta ve engelliler, ambulanslarla taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 13:59 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde sağlık ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki engelli ve yatalak hastalar, ambulanslarla evlerinden alıp, oy kullanacakları okullara getirildi.

Şemdinli'de hasta ve engelliler, ambulanslarla taşındı

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde sağlık ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki engelli ve yatalak hastalar, ambulanslarla evlerinden alıp, oy kullanacakları okullara getirildi.
Şemdinli'de sağlık ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki yatalak hasta ve engelliler, ambulanslarla evlerinden alıp oy kullanacakları okullara getirildi. Altınsu köyündeki 6 hasta, ambulanslarla ilçe merkezindeki Sabri Özel, Cumhuriyet ve Atatürk ilk ve Ortaokullarına getirilerek, oylarını kullandıktan sonra, tekrar evlerine götürüldü. Ekipler, tespit edilen yatalak hasta ve engelleri evlerinden alıp, oy kullanmaya götürülmesi için yoğun bir mesai yürüttüklerini söyledi.

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