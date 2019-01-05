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Şemdinli'de kaymakam kar temizleme çalışmalarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 12:50 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fuat Türkman, ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yapan ekipleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde izledi.

Şemdinli'de kaymakam kar temizleme çalışmalarına katıldı

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA)-HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fuat Türkman, ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yapan ekipleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde izledi. Çalışmalar geç saatlere kadar sürdü.
Şemdinli ve çevresinde etkili olan kar yağışının sona ermesiyle birlikte kar temizleme çalışmaları başlatıldı. Şemdinli Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından yürütülen kar temizleme çalışmalarını Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fuat Türkman da izledi. Şemdinli merkezinde trafik yoğunluğu ile park nedeniyle gün içinde kar temizleme çalışmaları yapamayan belediye ekipleri, akşam saatlerinden itibaren çalışmalara başladı. Çalışmalar gece geç saatlere kadar sürdü.

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Şemdinli'de kaymakam kar temizleme çalışmalarına katıldıŞemdinli'de kaymakam kar temizleme çalışmalarına katıldıŞemdinli'de kaymakam kar temizleme çalışmalarına katıldıŞemdinli'de kaymakam kar temizleme çalışmalarına katıldı

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