HABER

Şemdinli'de PKK'nın öldürdüğü AK Partili Budak için mevlit

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

 HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 14 Eylül 2016 tarihinde evinin önünde, terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden AK Parti milletvekili adayı Ahmet Budak için mevlit okutuldu.

Şemdinli'de PKK'nın öldürdüğü AK Partili Budak için mevlit

Azer DEMİR/ ŞEMDİNLİ (Hakkari),(DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 14 Eylül 2016 tarihinde evinin önünde, terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden AK Parti milletvekili adayı Ahmet Budak için mevlit okutuldu.
Program, Hz.Ömer Camisi'nde mevlit okunması ve yapılan dualar başladı. Daha sonra Budak’ın evinin bahçesinde yemek verildi. Yemeğin ardından İlçe Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, Ahmet Budak’ın ailesini evinde ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Güven ve beraberindekiler daha sonra Asri Mezarlığa geçerek Ahmet Budak’ın kabrine ziyarette bulunup, dua ettiler.

FOTOĞRAFLI

Şemdinli'de PKK'nın öldürdüğü AK Partili Budak için mevlitŞemdinli'de PKK'nın öldürdüğü AK Partili Budak için mevlitŞemdinli'de PKK'nın öldürdüğü AK Partili Budak için mevlitŞemdinli'de PKK'nın öldürdüğü AK Partili Budak için mevlit

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu
Yılda milyonlarca kişi ziyaret ediyor ama engelliler giremiyorYılda milyonlarca kişi ziyaret ediyor ama engelliler giremiyor
TBMM Başkanı Şentop: Öğrencilere vatan ve millet sevgisinin de verilmesi gerekirTBMM Başkanı Şentop: Öğrencilere vatan ve millet sevgisinin de verilmesi gerekir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında yeni gelişme! Telefonu ikinci kez incelenicek

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Paşinyan'a sert tepki

Cumhurbaşkanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki

Son dakika: FETÖ'den yargılanan eski savcı Mehmet Murat Yönder'e 12 yıl hapis cezası

FETÖ'den yargılanan eski savcıya 12 yıl hapis cezası

Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya 30 yıl hapis!

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Son dakika: Bahçelievler'de silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar'dan kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.