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Şemdinli'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şemdinli'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca Köyü Erdemli Mezrası kırsalında düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, terör örgüne ait silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilerek,"Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait sığınakta, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 50 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 1 bölücü terör örgütüne ait kıyafet ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor" denildi.

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