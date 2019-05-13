Şemdinli'de PKK'nın silah ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı ve Alan köyleri kırsal alanında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah, mühimmat, patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı ve Seve köyleri kırsal alanında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, 1 adet tuzaklanmış patlayıcı, 1 basma düzenek, 1 güneş paneli, 1 ocak, 1 adet 12 voltluk akü, 4 pil, 500 gram çivi, 1 şemsiye, 750 gram boya ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü Cevizlipınar mevkii kırsal alanda düzenlenen operasyonda ise, 2 AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği, 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Konu ile ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor:

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