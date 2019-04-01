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Şemdinli'de seçim kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 13:02 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Tahir Saklı'nın seçimi kazanmasını kutladı - Tahir Saklı: - "Bu memleketin huzura, refaha, işe, aşa, barışa ve kardeşliğe ihtiyacı var, siz bunu başardınız"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Adayı Tahir Saklı'nın seçimi kazanması sevinçle karşılandı.

Saklı'nın kesin olmayan sonuçlara göre kullanılan oyların yüzde 49,11'ini alarak kazanmasının ardından vatandaşlar AK Parti seçim bürosu önünde toplandı.

Türk bayraklarıyla halay çekerek kutlama yapan vatandaşlar, Saklı'ya sevgi gösterilerinde bulundu.

Seçim bürosu önünde vatandaşların tebriklerini kabul eden Saklı, Şemdinli'de huzurun ve hizmetin kazandığını söyledi.

İlçede bundan sonra ayrım yapmadan herkese eşit hizmet götürmek için çaba göstereceğini bildiren Saklı, şöyle konuştu:

"Artık ayrım gayrım, ötekileştirme yok. Hepimiz kardeşiz. Şemdinli, Irak, İran arasına sıkışmış küçük bir ilçe. Biz burada devletimize muhalif olarak yaşayamayız. Günün her anında devletimize ihtiyacımız var. Çünkü bu memleketin huzura, refaha, işe, aşa, barışa ve kardeşliğe ihtiyacı var. Siz bunu başardınız. Medeni bir şekilde kutlayacağımız başarımızı, hizmete yönlendireceğiz. Asıl sorumluluk bizim için şimdi başladı. Bu halka hizmet etmemiz gerekiyor. Bunu da hep birlikte başaracağız."

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Hakkari Şemdinli

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