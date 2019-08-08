Şemdinli’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Çatalca köyü Erdemli mezrası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetleri neticesinde, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 50 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet bölücü terör örgütüne ait kıyafet ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

