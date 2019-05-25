Şemdinli'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyü Koçbayı mezrasındaki Fındıklı Deresi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, 1 PKM makineli tüfek, 2 AK-47 kalaşnikof, 29 AK-47 kalaşnikof fişeği,1579 PKM makineli tüfeği fişeği, 2 PKM makineli tüfeği mayon kutusu, 7 PKM makineli tüfeği mayonu, 1 AK-47 kalaşnikof şarjörü ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

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