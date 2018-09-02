Şemdinli'de teröristlere ait ÇNRA namlusu ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesi kırsalında devam eden operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen mağarada, 107 mm çapında ÇNRA (Çok Namlulu Roket Atar) namlusu ele geçirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Balkayalar bölgesinde devam eden operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait mağara tespit edildiği, mağarada 107 mm çapında ÇNRA namlusunun ele geçirildiği belirtildi.
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