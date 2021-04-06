HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şemdinli’de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

06.04.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Şemdinli’de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi Bağlar köyü Güzelkaya mezrası kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda toprağa gömülü vaziyette; 1 adet seyyar dipçikli AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 164 adet 7,62 mm AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait alev gizleyen, 1 adet mavi renkli jelikan bidon, 1 adet lacivert renkli ceket, 1 adet haki renkli şalvar, 1 adet 30 santimetre uzunluğunda saniyeli fitil, 1 adet palaska, 1 adet cam kavanoz, 4 adet siyah renkli 10 santimetre uzunluğunda içi boş demir çubuk, 200 gram ağırlığında niteliği tespit edilemeyen kahve renkli toz madde ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı
İl Sağlık Müdürü'nden korkutan açıklama! '5 kat arttı'İl Sağlık Müdürü'nden korkutan açıklama! '5 kat arttı'
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

MGM'den güzel haber geldi! İşte Mart ayı yağış haritası

Yüzleri gülümseten harita! İlk sırada Rize var

Kurtçuk çıkan maske hangi firmanın? Hangi maskelerde kurtçuk çıktı?

Maskelerden kurtçuk çıktı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı var mı?

Dini nikahla birlikte yaşadığı adam kabusu oldu: Beni tanımasın diye saçımı kazıttım

İnternette tanışıp birlikte yaşamaya başlamışlar! Kabusu oldu

Nesli tükenme tehlikesi altında! Caretta carettaların yuvadan çıkış süresi 47 güne düştü

Kırmızı listede ve nesli tükenme tehlikesi altında

Gazeteci Melis Alphan için istenen ceza belli oldu

Melis Alphan için istenen ceza belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.