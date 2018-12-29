HABER

Şemdinli'de üs bölgesi yakınına çığ düştü: 1 şehit, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 19:20 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesi yakınına çığ düşmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 teğmen yaralandı.

Şemdinli'de üs bölgesi yakınına çığ düştü: 1 şehit, 1 yaralı

Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesi yakınına çığ düşmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 teğmen yaralandı.
Olay, ögle saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı 2 bin 865 rakımlı Mirgesav Üs Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Üs bölgesinde görev yapan 5 asker, yakında bulunan su deposunu kontrol etmeye gitti. Bu sırada çığ düştü. Askerlerden 2'si çığ altında kalırken, diğerleri son anda kurtuldu. Kurtarma ekipleri, 2 askeri yaralı olarak çığ altından çıkardı. Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden henüz ismi öğrenilemeyen uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen şehit oldu, yaralı teğmenin ise tedavisi sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit olduŞemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu
Nazilli'nin 'efsane gazozcusu' öldü (2)Nazilli'nin 'efsane gazozcusu' öldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul adayı oldu!

Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul adayı oldu!

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

İlber Ortaylı: Sandviççi dükkanı gibi özel okul açıyor adamlar

'Bu feci bir şey! Sandviççi dükkanı gibi...'

Erdoğan'dan CHP'ye Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Erdoğan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.