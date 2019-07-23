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Şemdinli'de üs bölgesi yolunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 10:24 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgesine askeri personel almaya giden 2 sivil aracın geçişi sırasında PKK'lı terösitler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu araçlardan birinde bulunan sürücü İlhami Çevik hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü ise yaralandı.

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgesine askeri personel almaya giden 2 sivil aracın geçişi sırasında PKK'lı terösitler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu araçlardan birinde bulunan sürücü İlhami Çevik hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü ise yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Şemdinli'ye 22 kilometre uzaklıkta bulunan Yufkaylı köyü yakınlarında meydana geldi. Şemdinli ilçe merkezinden üs bölgesine asker almaya gittikleri ileri sürülen İlhami Çevik ile Cevher Olmaz'ın kullandıkları 2 sivil aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen patlamada birinci aracın içinde bulunan ilhami Çevik, olay yerinde hayatını kaybederken, patlamanın şiddetiyle savrulan ikinci araçtaki Cevher Olmaz ise yaralandı. Olayın haber alınması üzerine Olmaz, bölgeye sevk edilen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne, Çevik'in cenazesi de aynı hastanenin morguna alındı. Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. VALİLİKTEN AÇIKLAMA Valilikten olayla ile ilgili yapılan açıklamada, patlamanın Zirvintepe üs bölgesi yolunda meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi: " İlimiz Şemdinli ilçesi Zirvintepe üs bölgesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgli adli tahkikat devam etmektedir."

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