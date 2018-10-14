Şemdinli'de yük hayvanı üzerinde 161 kurusıkı tabanca ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı devriye görevi sırasında, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen sahipsiz yük hayvanı üzerindeki torbalarda 161 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi Samanlı Mezrası'nda Türkiye- Irak sınır hattında sahipsiz bir yük hayvanı tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan ve yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yük hayvanının üzerindeki torbalarda, 161 kurusıkı tabanca ele geçirildi.Konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

