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Şemdinli'de yük hayvanı üzerinde kaçak sigara ve tüp ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 11:32 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 2 yük hayvanı üzerindeki torbalarda bin paket kaçak sigara ile 2 tüp ele geçirildi.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 2 yük hayvanı üzerindeki torbalarda bin paket kaçak sigara ile 2 tüp ele geçirildi.
Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, Şemdinli ilçesi Aladağ köyü kırsalı, Türkiye-Irak sınır hattında, 1 kişi ve baraberinde getirdiği 2 yük hayvanını tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan ve yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yük hayvanlarının üzerindeki torbalarda bin paket gümrük kaçağı sigara ile 2 tüp ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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