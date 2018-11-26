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Şemdinli'ye modern aydınlatma sistemi kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 20:24 | Son Güncelleme

Şemdinli'ye modern aydınlatma sistemi kuruldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli Belediyesince ilçe merkezindeki caddeye modern aydınlatma sistemi kuruldu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye, gerçekleştirdiği alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra vatandaşları yıllardır özlemini duyduğu hizmetlerle buluşturuyor.

Yolları asfaltla kaplayan, geniş kaldırımlar yapan ve parkları hizmete sunan belediye, Cumhuriyet Caddesine modern aydınlatma sistemi kurdu.

İlçe merkezi bu sayede özellikle gece güzel bir görünüme kavuştu.

Vatandaşlar, hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
aydınlatma sistemi Hakkari Şemdinli

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