Semerci Urhan usta, isteyene mesleğini öğretecek

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, 63 yıldır semercilik yapan Urhan Köstüklü (74), ilçede mesleğin son temsilcilerinden biri olarak çalışmaya devam ediyor. Mesleğe heves eden kimse kalmadığını aktaran Köstüklü, "Öğrenmek isteyen olursa gelsin öğreteyim. Genç birisi olsa günde 3 semer yapar, 225 lira alır. Bunun yarısı masraf olsa yarısı ona kalır" dedi.

Yalvaç ilçesi Yağcılar Arastası'nda, 9 metrekarelik belediyeye ait dükkanda yıllardır semercilik mesleğini sürdüren Urhan Köstüklü, ilerleyen yaşına rağmen işini severek yapıyor. Urhan Köstüklü, ilkokulu bitirdikten sonra babası tarafından semer ustasının yanında çırak olarak işe başladığını ve bu yaşa kadar bu işle uğraştığını söyledi. Köstüklü, "O zamanlar 15 semer ustası vardı. Şimdi bir ben, bir Osman ağabey kaldık. Biz de ölünce bu iş tamamen bitecek" dedi.

Mesleğinin kendisini hayata bağladığını anlatan Köstüklü, "Buraya gelmesem ne yapacağım, kahveye gitsem öğlene kadar oturursun. Öğlen vakti eve gider ekmeğini yersin, sonra nereye gideceksin? Ben buraya geliyorum sobayı yakıyorum, iyi kötü çalışıp günümü geçiriyorum" diye konuştu.

'ASTSUBAY OLACAKTIM ANAM İSTEMEDİ'

İlkokulda başarılı bir öğrenci olduğunu anlatan Köstüklü, "O zamanlar akıllı olanları ilkokuldan sonra astsubay okullarına alıyorlardı. Ben oraya gidecektim. Öğretmenim bir gün anamı çağırdı, 'Oğlanı astsubay okuluna verelim' dedi. Ben bir evin bir çocuğu olunca anam 'Get ne işi var, ben vermem oğlumu' deyince gidemedim. Babam ayakkabıcıydı, köylere giderdi. Beni de getirdi Mehmet ustaya çırak verdi" dedi.

BURAYA ÇORUM, KIRIKKALE VE ÇANAKKALE'DEN SEMER ALMAYA GELİYORLAR'

Yalvaç'ta eşek kalmadığı için ilçeden semere talep kalmadığını belirten Urhan Köstüklü, "Buraya Çorum, Kırıkkale ve Çanakkale'den semer almaya gelenler olur. Afyon'dan saraciye işi yapanlar pazartesi günleri gelir, benden semer alır götürürler. Konya'dan, Ereğli'den gelirler. Toptan 75 liradan veriyorum. Tek alsalar 100 liradan aşağı vermem. Günde 2 semer yaparım, biri masraflara gider, biri bana yevmiye olarak kalır. Bağ-Kur'dan emekliyim, üç beş kuruş da buradan kazanıyorum, geçinip gidiyoruz. Çok zor günler geçirdik bazen aç kaldık ama 4 çocuk yetiştirdim okuttum. Allah bereket versin" diye konuştu.

'İSTEYEN OLURSA ÖĞRETİRİM'

Bu mesleğe heves eden kimse kalmadığını aktaran Köstüklü, "Öğrenmek isteyen olursa gelsin öğreteyim. Genç birisi olsa günde 3 semer yapar, 225 lira alır. Bunun yarısı masraf olsa yarısı ona kalır. 4 bin lira aylığa gelir. Burada 2 bin liraya soğukta belediyede çöp süpüren insanlar var. Esnafın ne zaman ne kazanacağı belli olmaz ama bu sanattır sanat. Ondan daha iyidir. Biz ölünce bu meslek de ölür. Ondan sonra köylerde eli yakışanlar eski semerleri tamir ederek kullanır, sonrasını bilmem artık" dedi.

Urhan Köstüklü, semerciliğin hala bir aileyi geçindirecek kadar iyi olduğunu ancak geleceğinin umutsuz olduğunu da sözlerine ekledi.

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