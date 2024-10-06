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  4. Semih Çelik, 2 genç kızı vahşice öldürmüştü! Ayşenur Halil'in annesi, kızının takip ettiği kişilere mesaj atarak durumunu sormuş

Semih Çelik, 2 genç kızı vahşice öldürmüştü! Ayşenur Halil'in annesi, kızının takip ettiği kişilere mesaj atarak durumunu sormuş

06.10.2024 19:29
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Türkiye, İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i sonra da Fatih'te İkbal Uzuner'i vahşice katletmesiyle sarsıldı. Hayatını kaybeden talihsiz genç kız Ayşenur Halil'in annesinin ise kızına ulaşamadığı için Instagram'da kızını takip eden herkese mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz günlerde yaşanan korkunç olayda Edirnekapı surlarında 19 yaşındaki Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırıp başını da surlardan aşağı atmıştı. Emniyet'ten yapılan açıklamada Çelik'in İkbal'i öldürmeden önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i de öldürdüğü aktarılmıştı.

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İkbal Uzuner

Halil'in de boğazı kesilerek öldürüldüğü ifade edilmişti. Vahşice öldürülen İkbal ve ve Ayşenur sol yolculuklarına uğurlanırken arkalarında gözü yaşlı sevenleri kaldı.
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Ayşenur Halil

"BÜTÜN TAKİPÇİLERİNE MESAJ ATMIŞ"

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise genç bir kız Ayşenur Halil'in annesinden aldığı mesajı anlattı. Ayşenur'dan haber alamayan annesinin olaydan önce kızının Instagram'da takipleştiği kişilere mesaj atarak durumunu sorduğu ortaya çıktı. Mesajda annenin "Ben Ayşenur'un annesiyim. Kızım bugün Ayşenur'u gördün mü hiç? Seni aradı mı onunla konuştun mı?" ifadeleri yer aldı.

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Videoda konuşan genç kız "Instagram'da bir mesaj gördüm. Büyük ihtimalle annesi Ayşenur'un bütün takipçilerine mesaj attı. Geri mesaj yazdım ama ulaşamadım. Neye uğradığımı şaşırdım mesajı görünce kendi suçum gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eyüpsultan Fatih
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