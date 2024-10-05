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  4. Semih Çelik, 2 genç kızı vahşice öldürmüştü! Ayşenur Halil'in fotoğrafı ortaya çıktı

Semih Çelik, 2 genç kızı vahşice öldürmüştü! Ayşenur Halil'in fotoğrafı ortaya çıktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.10.2024 19:16
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İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i sonra da Fatih'te İkbal Uzuner'i vahşice katletti. İki kızın cenazesi bugün gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Öte yandan 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in fotoğrafı ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'te dün korkunç bir olay meydana gelmişti. Edirnekapı surlarında 19 yaşındaki Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırıp başını da surlardan aşağı atmıştı. Emniyet'ten yapılan açıklamada Çelik'in İkbal'i öldürmeden önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i de öldürdüğü aktarıldı. Halil'in de boğazı kesilerek öldürüldüğü ifade edildi.

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İkbal Uzuner

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Vahşice öldürülen İkbal ve ve Ayşenur bugün sol yolculuklarına uğurlandı. Uzuner'in cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi. İkbal'in yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.

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Halil'in Gaziosmanpaşa'daki evinin önüne getirilen cenaze helallik alındıktan sonra Pazariçi Sadet Camisine getirildi. Ayşenur Halil'in annesi güçlükle ayakta dururken anne kızının tabutuna sarılarak 'Ne oldu annem' diye ağladı. Ayşenur yakınları da gözyaşı döktü. Cenaze Taşlıtarla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan EKOL TV'nin haberine göre Ayşenur Halil'in de fotoğrafı ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
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