Semih Çelik, 2 genç kızı vahşice öldürmüştü! Ayşenur Halil'in fotoğrafı ortaya çıktı

İstanbul Fatih'te dün korkunç bir olay meydana gelmişti. Edirnekapı surlarında 19 yaşındaki Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırıp başını da surlardan aşağı atmıştı. Emniyet'ten yapılan açıklamada Çelik'in İkbal'i öldürmeden önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i de öldürdüğü aktarıldı. Halil'in de boğazı kesilerek öldürüldüğü ifade edildi.

İkbal Uzuner

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Vahşice öldürülen İkbal ve ve Ayşenur bugün sol yolculuklarına uğurlandı. Uzuner'in cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi. İkbal'in yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.

Halil'in Gaziosmanpaşa'daki evinin önüne getirilen cenaze helallik alındıktan sonra Pazariçi Sadet Camisine getirildi. Ayşenur Halil'in annesi güçlükle ayakta dururken anne kızının tabutuna sarılarak 'Ne oldu annem' diye ağladı. Ayşenur yakınları da gözyaşı döktü. Cenaze Taşlıtarla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan EKOL TV'nin haberine göre Ayşenur Halil'in de fotoğrafı ortaya çıktı.