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  4. Semih Çelik iki genç kızı vahşice katletti! Katilin fotoğrafı ortaya çıktı, mesleği ise...

Semih Çelik iki genç kızı vahşice katletti! Katilin fotoğrafı ortaya çıktı, mesleği ise...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.10.2024 20:19
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İstanbul kan donduran bir olaya şahit oldu. Fatih'te bir kişi, öldürdüğü genç kızın başını surlardan aşağı attı. Daha sonra da Çelik atlayarak intihar etti. Vahşette ortaya çıkan detaylar kan dondururdu. Bir kadını daha öldürdüğü ortaya çıkan Çelik'in fotoğrafı da kamuoyuyla paylaşıldı.

İstanbul'da bugün bir vahşet yaşandı. Fatih'te surlarda bir kişi, bir kadının kafasını aşağıya atıp ardından surlardan atlayarak intihar etti.

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BİR BAŞKA KADINI DAHA ÖLDÜRMÜŞ

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada 19 yaşındaki katil zanlısı Semih Çelik'in 15.30'da Eyüpsultan'da bir başka kadını daha öldürdüğü açıklandı. Genç kızların, Çelik'in eski ve yeni sevgilisi olduğu iddia edildi.

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KAN DONDURAN DETAY

Kasap olduğu öğrenilen Çelik'in evinde yapılan bir çizim bulundu. Fatih'te öldürdüğü genç kızı, resimdekine benzer şekilde parçalara ayırdığı öğrenildi.

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Kan donduran olayda katil Semih Çelik'in fotoğrafı da ortaya çıktı.

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Fatih'te korkunç olayda kan donduran detay! Önce çizmiş sonra uygulamış Fatih'te korkunç olayda kan donduran detay! Önce çizmiş sonra uygulamış
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cinayet İstanbul
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