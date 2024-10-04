Semih Çelik iki genç kızı vahşice katletti! Katilin fotoğrafı ortaya çıktı, mesleği ise...

İstanbul'da bugün bir vahşet yaşandı. Fatih'te surlarda bir kişi, bir kadının kafasını aşağıya atıp ardından surlardan atlayarak intihar etti.

BİR BAŞKA KADINI DAHA ÖLDÜRMÜŞ

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada 19 yaşındaki katil zanlısı Semih Çelik'in 15.30'da Eyüpsultan'da bir başka kadını daha öldürdüğü açıklandı. Genç kızların, Çelik'in eski ve yeni sevgilisi olduğu iddia edildi.

KAN DONDURAN DETAY

Kasap olduğu öğrenilen Çelik'in evinde yapılan bir çizim bulundu. Fatih'te öldürdüğü genç kızı, resimdekine benzer şekilde parçalara ayırdığı öğrenildi.

Kan donduran olayda katil Semih Çelik'in fotoğrafı da ortaya çıktı.