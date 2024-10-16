Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! İhmaller zinciri katliama adeta zemin hazırlamış...

Türkiye'nin kanını donduran olayda cani katil Semih Çelik İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katledip intihar etmişti. Ekol TV, katil Semih Çelik'in 2022 yılındaki hastane raporuna ulaştı. Rapordaki detaylar ise ailenin ve Çelik'in yaptığı ihmalleri açıkça gözler önüne serdi.
2022 yılının şubat ayında Semih Çelik, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kendini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Çelik, tedavi altına alındı. Hazırlanan raporda cani Semih Çelik'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve "her an bir yakını tarafından gözetim altında tutulması" gerektiği belirtildi.
Semih Çelik'e şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar yazıldı ancak raporda ilaçların düzensiz kullanıldığı, serviste refakatçisi olmadan da yalnız bırakılmasının riskli olabileceği not edildi.
Ailenin çocuğunun durumunun ağır olduğundan bilgisi olmasına rağmen Semih Çelik, yalnız bırakıldı. Ailenin bu ihmallerinden tam 2 yıl sonra Semih Çelik, iki genç kızı vahşice öldürdü.