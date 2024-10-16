Semih Çelik'in hastane raporu ortaya çıktı! İhmaller zinciri katliama adeta zemin hazırlamış...

Türkiye'nin kanını donduran olayda cani katil Semih Çelik İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katledip intihar etmişti. Ekol TV, katil Semih Çelik'in 2022 yılındaki hastane raporuna ulaştı. Rapordaki detaylar ise ailenin ve Çelik'in yaptığı ihmalleri açıkça gözler önüne serdi.

"HER AN BİR YAKINI TARAFINDAN GÖZETİM ALTINDA TUTULMALI"

2022 yılının şubat ayında Semih Çelik, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kendini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Çelik, tedavi altına alındı. Hazırlanan raporda cani Semih Çelik'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve "her an bir yakını tarafından gözetim altında tutulması" gerektiği belirtildi.

İLAÇLARINI DA KULLANMAMIŞ!

Semih Çelik'e şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar yazıldı ancak raporda ilaçların düzensiz kullanıldığı, serviste refakatçisi olmadan da yalnız bırakılmasının riskli olabileceği not edildi.

AİLESİNİN İHMALİ CİNAYETLERE KAPI ARALAMIŞ

Ailenin çocuğunun durumunun ağır olduğundan bilgisi olmasına rağmen Semih Çelik, yalnız bırakıldı. Ailenin bu ihmallerinden tam 2 yıl sonra Semih Çelik, iki genç kızı vahşice öldürdü.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır