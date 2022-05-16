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  4. Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur süper mini etekli pozunu paylaştı! "Bebek gibi"

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur süper mini etekli pozunu paylaştı! "Bebek gibi"

16.05.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur Öztürk Instagram pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde mini şortuyla poz veren Matur bu defa beyaz süper mini eteğiyle sosyal medyada dikkat çekti.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur süper mini etekli pozunu paylaştı! "Bebek gibi"

Kurretülayn Matur cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Bornozlu pozuyla çok sayıda beğeni alan Matur, cesur pozlarını peş peşe yayınlamaya devam ediyor.

SÜPER MİNİSİYLE POZ VERDİ

32 yaşındaki Kurretülayn Matur sosyal medyada epey aktif.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur süper mini etekli pozunu paylaştı!

Gündemde yerini almaya devam eden Matur, beyaz süper minisiyle poz verdi.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur süper mini etekli pozunu paylaştı!

Matur'un takipçileri o poza, "Bebek gibi", "Zarif güzelim" gibi yorumlar yaptı.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur süper mini etekli pozunu paylaştı!

Matur, Ütopya programından tanıştığı Semih Öztürk ile 2020'de hayatını birleştirdi.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur süper mini etekli pozunu paylaştı!

İstanbul Üniversitesi mezunu Matur, sosyal medyada 938 bin kişi tarafından takip ediliyor.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur süper mini etekli pozunu paylaştı!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur süper mini etekli pozunu paylaştı!

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Kurretülayn Matur Semih Öztürk
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