Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur süper mini etekli pozunu paylaştı! "Bebek gibi"

Kurretülayn Matur cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Bornozlu pozuyla çok sayıda beğeni alan Matur, cesur pozlarını peş peşe yayınlamaya devam ediyor.

SÜPER MİNİSİYLE POZ VERDİ

32 yaşındaki Kurretülayn Matur sosyal medyada epey aktif.

Gündemde yerini almaya devam eden Matur, beyaz süper minisiyle poz verdi.

Matur'un takipçileri o poza, "Bebek gibi", "Zarif güzelim" gibi yorumlar yaptı.

Matur, Ütopya programından tanıştığı Semih Öztürk ile 2020'de hayatını birleştirdi.

İstanbul Üniversitesi mezunu Matur, sosyal medyada 938 bin kişi tarafından takip ediliyor.





