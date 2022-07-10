Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kırmızı, süper mini eteğiyle poz verdi!

Açıklamaları ve pozlarıyla zaman zaman gündemde yer edinen Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. İşte detaylar...

KIRMIZI MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Instagram'ı aktif olarak kullanan Kurretülayn Matur son pozuyla gündemde yerini aldı.

Kırmızı mini eteğiyle poz veren Matur'a takipçilerinden binlerce beğeni geldi.

Eğitimini İstanbul Üniversitesinde alan Matur son zamanlarda Instagram'da bir hayli popüler.

927 bin takipçili Instagram hesabınından takipçileri için aktif olarak paylaşım yapıyor.

Matur'un tiyatro ve ekran önü dizi, film tecrübesi de bulunuyor.





