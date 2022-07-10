MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kırmızı, süper mini eteğiyle poz verdi!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kırmızı, süper mini eteğiyle poz verdi!

10.07.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor programının ardından Survivor yorumculuğuyla bir süre TV8 ekranlarında yer alan Semih Öztürk, Ütopya isimli programda tanıştığı Kurretülayn Matur ile 2020'de hayatını birleştirdi. Mutlu evliliklerine devam eden ikili, sosyal medya pozları ile magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kırmızı, süper mini eteğiyle poz verdi!

Açıklamaları ve pozlarıyla zaman zaman gündemde yer edinen Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. İşte detaylar...

KIRMIZI MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Instagram'ı aktif olarak kullanan Kurretülayn Matur son pozuyla gündemde yerini aldı.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kırmızı, süper mini eteğiyle poz verdi!

Kırmızı mini eteğiyle poz veren Matur'a takipçilerinden binlerce beğeni geldi.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kırmızı, süper mini eteğiyle poz verdi!

Eğitimini İstanbul Üniversitesinde alan Matur son zamanlarda Instagram'da bir hayli popüler.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kırmızı, süper mini eteğiyle poz verdi!

927 bin takipçili Instagram hesabınından takipçileri için aktif olarak paylaşım yapıyor.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kırmızı, süper mini eteğiyle poz verdi!

Matur'un tiyatro ve ekran önü dizi, film tecrübesi de bulunuyor.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kırmızı, süper mini eteğiyle poz verdi!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kırmızı, süper mini eteğiyle poz verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"
İfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödediİfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödedi
Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak ile Hazal Subaşı tatilde!Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak ile Hazal Subaşı tatilde!
Anahtar Kelimeler:
Kurretülayn Matur Semih Öztürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Her şey 3 dakika içinde yaşandı

Her şey 3 dakika içinde yaşandı

Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Fazla mesai...

Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Fazla mesai...

"Eli kasığımda bir adamla..." yorumları yapılmıştı! Zeynep Bastık ve Edis'ten yeni dans

"Eli kasığımda bir adamla..." yorumları yapılmıştı! Zeynep Bastık ve Edis'ten yeni dans

Minik bikinisi olay! "Aşkım hiç giymeseydin"

Minik bikinisi olay! "Aşkım hiç giymeseydin"

Deniz mahsullü lahmacun: 395 TL

Deniz mahsullü lahmacun: 395 TL

İlginizi Çekebilir

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.