Semih Saygıner kimdir? Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner nereli ve kaç yaşında?

Saygıner, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. 3 bant kupasının sahibi olan Semih Saygıner'in hayatı merak konusu oldu. Milli Bilardocu Semih Saygıner'in onlarca ödülü bulunuyor.

SEMİH SAYGINER KİMDİR?

Semih Saygıner, 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 25 ülkeden 145 sporcunun katılımıyla düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyonluğu kazandı. Saygıner, yarı finalde İsveçli Torbjorn Blomdahl'ı 16 ıstaka ile 50-22 yenerek finalde dünya 1 numarası Hollandalı Dick Jaspers ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Rakibini 50-37 yenen Saygıner 7'nci kez şampiyon oldu. Böylece milli bilardocu, 2021'in son dünya şampiyonu olmayı başardı.

12 Kasım 1964, Adapazarı doğumlu Semih Saygıner profesyonel 3 bant bilardo oyuncusudur. Saygıner ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu 1994'te aldı. Dünyada "Mr. Magic" (Bay Sihir) ya da "The Turkish Prince (Türk Prensi)" lakaplarıyla tanınan Saygıner Türkiye'de bilardonun federasyon haline gelmesini sağladı.

İŞTE SEMİH SAYGINER'İN BAŞARILARI

1994 Dünya kupası şampiyonu (Gent-Belçika)

1994 Olimpiyat meşalesi ödülü (İstanbul-Türkiye)

1994 Dünya Kupaları serisi üçüncüsü (6 ayak)

1995 Kore açık üçbant turnuvası şampiyonu (Suwon-Kore)

1995 Mersin uluslararası turnuva şampiyonu (Mersin-Türkiye)

1996 Mersin uluslararası turnuva şampiyonu (Mersin-Türkiye)

1998 Dünya kupası şampiyonu (Göynük-Türkiye)

1998 Dünya kupası ikincisi (Antwerp-Belçika)

1998 Hollanda uluslararası turnuvası şampiyonu (Zundert-Hollanda)

1999 Dünya kupası ikincisi (Lasvegas-ABD)

1999 Amerika açık üçbant turnuvası şampiyonu (San Jose-ABD)

1999 Hollanda Grand Prix şampiyonu (Barendrecht-Hollanda)

1999 Avrupa şampiyonu (Porto-Portekiz)

2000 Dünya Kupaları serisi (5 ayak)2.si

2000 Danimarka açık üçbant turnuvası şampiyonu (Danimarka)

2000 Amerika açık üçbant turnuvası şampiyonu (Boston-ABD)

2000 Amerika açık üçbant turnuvası şampiyonu (Atlanta-ABD)

2000 Meksika açık üçbant turnuvası şampiyonu (Mexico city-Meksika)

2000 Metropol Elmas kupası şampiyonu (Antwerp-Belçika)

2000 Avrupa şampiyonası 2.si (Madrid-İspanya)

2000 Dünya kupası şampiyonu (Bogota-Kolombiya)

2000 Yunanistan açık üçbant turnuvası şampiyonu (Atina-Yunanistan)

2000 Japonya kupası şampiyonu (Tokyo-Japonya)

2001 Dünya kupası şampiyonu (Bogota-Kolombiya)

2001 Metropol Elmas kupası şampiyonu (Antwerp-Belçika)

2002 Avrupa kulüpler şampiyonu (Hollanda Ligi Vanwanrooij bilardo takımı ile)(Oporto-Portekiz)

2002 Japonya kupası şampiyonu (Tokyo-Japonya)

2003 Dünya kupası şampiyonu (Lasvegas-ABD)

2003 Dünya şampiyonu (Valladolid-İspanya)

2003 Millî takımlar Dünya şampiyonu (Tayfun Taşdemir'le birlikte) (Almanya)

2004 Millî takımlar Dünya şampiyonu (Tayfun Taşdemir'le birlikte)(Viersen-Almanya)

2004 Dünya kupası şampiyonu (Atina-Yunanistan)

2004 Dünya Kupaları serisi (5 ayak) 2.si

2004 Dünya'da yılın oyuncusu ödülü (Antwerp-Belçika)

2004 Süper kupa şampiyonu (Antwerp-Belçika)

2004 Milliyet gazetesi yılın sporcusu özel ödülü (İstanbul-Türkiye)

2005 Avrupa kulüpler şampiyonası Bronz medalist (Portekiz ligi FCPorto takımı ile) (Fransa)

2005 Dünya Oyunları Bronz Medalist (Duisburg-Almanya)

2006 Avrupa Şampiyonası Gümüş medalist

2006 Avrupa Kulüpler Şampiyonası 2.liği

2016 Millî Takımlar Dünya Şampiyonası ikinciliği (Lütfi Çenet ile birlikte)

2016 Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası 3.lüğü (Bordeaux-Fransa)

2018 Dünya Milli Takimlar 3.sü (Viersen-Almanya)

2018 Dünya Kupasi 3.sü (Fransa)

2018 Dünya Kupası 2 si (Belçika)

2018 Dünya Şampiyonası 3. sü (Mısır)

