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Semih Saygıner'den Bursa'da nefes kesen gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 11:30 | Son Güncelleme

MİLLİ bilardocu Semih Saygıner'in Bursa'da sergilediği gösteri yoğun ilgi gördü.

Semih Saygıner'den Bursa'da nefes kesen gösteri

Semih ŞAHİN- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - MİLLİ bilardocu Semih Saygıner'in Bursa'da sergilediği gösteri yoğun ilgi gördü.
Semih Saygıner, kentte bir alışveriş merkezindeki etkinlikte 3 top bilardo oyunuyla hünerlerini sergiledi. Yaptığı birbirinden zorlu vuruşlarla izleyenlerden alkış alan Saygıner, yaklaşık yarım saat süren gösterisinde izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Bazı vuruşları izleyenlerle birlikte deneyen Saygıner, başarılı olanlara çeşitli oyun merkezlerinde bowling ve bilardo bileti hediye etti. Bursa'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Saygıner, "Etkinliğimizin ilk kısmında yarım saatlik bir şov yaptım. İnteraktif bir şovdu, insanlar da gelip vuruşlar yaptılar, ödüller kazandılar. Etkinliğin devamında ise imza ve fotoğraf için bir zaman ayırdık. Salı günü Dünya Kupası için Belçika'ya gidiyorum. Cuma günü benim maçım var. Hep şampiyon olmak için gidiyorum ama bilardo o kadar zor bir spor ki şampiyonlukla sonunculuk arasında çok küçük bir fark oluyor. Çünkü herkes bilardoyu çok üst düzey oynuyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Semih Saygıner'den Bursa'da nefes kesen gösteriSemih Saygıner'den Bursa'da nefes kesen gösteriSemih Saygıner'den Bursa'da nefes kesen gösteriSemih Saygıner'den Bursa'da nefes kesen gösteri

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