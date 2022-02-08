Semih Yalçın duyurdu... Bahçeli'den 11 Şubat kararı: İl başkanlarını toplayacak

MHP'deki yeni gelişmeyi, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu ve Bahçeli'nin 11 Şubat'ta il başkanlarıyla bir araya geleceğini açıkladı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 11-13 Şubat'ta Kızılcahamam'da yapılacak toplantıda, "zillet ittifakının başlattığı küresel aktörlerle iş birliği ve ihanet sürecini akamete uğratmak ve milli bilinci uyanık tutmak için teşkilatların yapacağı çalışmaların" konuşulacağını belirtti.

Toplantıda, Türkiye ve dünya gündeminin de ele alınacağını kaydeden Yalçın, "Küresel emperyalizmin millet iradesini bükmek üzere kurduğu tezgah ve tuzakları bozmaya kararlı olduğumuz, bir kez daha kamuoyuna duyurulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"MHP, geride bıraktığımız yıldan bu yana sürdürdüğü siyasi çalışmaların önemli bir kısmını, başını CHP'nin çektiği zillet cephesinin yalan ve entrikalarına karşı etkin mücadeleye ayırmıştır. MHP teşkilatları; 2023 seçimlerine giden süreçte, bundan böyle de bütün ağırlığıyla sahada olacaktır. CHP ile yancılarının gizli gündemi ve millete söylenen yalanların iç yüzü millete bütün çıplaklığıyla anlatılacaktır. Varlığımıza, bekamıza ve bütünlüğümüze yönelik yeni sinsi hesaplar konusunda milletimiz anbean bilgilendirilecek; iç ve dış saldırılara karşı hazırlıklı olunması için çaba gösterilecektir.

Zillet ittifakının Cumhur İttifakı aleyhindeki sürekli kampanyalarının varacağı yer bellidir. Türkiye'yi yaşadığımız günlere eriştiren bunca siyasi tecrübeyle görülmüştür ki halkın feraseti daima siyasetin önündedir. Millet yalanla gerçeği, iyiyle kötüyü olağanüstü basiretle ayırt etmektedir. Kim hangi kampanyayı, hangi algı çalışmasını yürütürse yürütsün; millet, eninde sonunda siyasete kendince yön ve şekil verecektir. Millet, siyaseti kendi çıkarları doğrultusunda dizayn etmeye kalkan zillet cephesinin oltasına gelmeyecek ama yedili çetenin tekmilini birden sandıkta hizaya getirecektir."

"İL BAŞKANLARI BU İHANET İŞ BİRLİĞİNİ MASAYA YATIRACAK"

Yalçın, MHP'nin ve tarafı olduğu Cumhur İttifakı'nın siyasi hedefinin, içeride kalıcı barış içinde hayat süren, hür ve müreffeh bir toplum, dışarıda da bağımsız, itibarlı ve müessir bir ülke profili oluşturmak olduğunu vurguladı.

"Cumhur İttifakının karşısında konumlanan zillet cephesi ekonomiden hukuk sistemine, toplumsal konulardan dış politikaya kadar hemen her konuda yalana başvurmakta, gerçek dışı iddiaları ısrarla tekrarlamaktadır." ifadesini kullanan Yalçın, "zillet ittifakını" destekleyen basın ve kamuoyu araştırma şirketlerinin de bu karalama kampanyalarına koro halinde katıldığını öne sürdü.

Cumhur İttifakı'nın sürekli oy ve prestij kaybına uğradığına dair asparagas haberlerin, hemen her gün "zillet" yanlısı medya vasıtasıyla kamuoyuna servis edildiğini savunan Yalçın, "zillet cephesi"nin fikir dağarcığında, Türkiye'nin meselelerine siyasi çözüm sunmak adına hiçbir alternatif, sadra şifa niyetine hiçbir makul ve mantıklı teklif bulunmadığını kaydetti.

"Zillet cephesi, memleketin gerçek gündeminden çok, Cumhur İttifakı'nın ve temsilcilerinin aleyhinde itibar suikastlarıyla kaos ve felaket tellallığıyla küfür ve hakaret edebiyatıyla iştigal etmektedir." ifadesini kullanan Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"CHP'nin ve yancısı mikroskobik partilerin oluşturduğu yedili zillet çetesi, içeride aleyhte algı çalışmalarını sürdürürken, dışarıda da küresel aktörlerin desteğini almak için çaba göstermektedir. Zillet cephesinin temsilcileriyle İngiltere Büyükelçisi'nin gerçekleştirdiği özel görüşmeler, ABD'nin Çin tehdidi endişesiyle apar topar Ankara'ya atadığı yeni Büyükelçi'nin daha göreve ısınmadan aynı ayak izlerini takip etmesi, bu cümledendir. Anılan büyükelçilerle kapalı kapılar ardında yapılan kirli pazarlıklar, küresel destek ve iş birliği arayışının Anglosakson boyutunu yansıtmaktadır. İki Anglosakson ülkesinin büyükelçileriyle kurulan temas ve alınan talimatlar doğrultusunda hareket ederek Türkiye'de siyasete yön vermeye çalışan yedi partinin ahbap çavuş başkanlarına verilecek en uygun isim, 7'si bir yerde. Kimi milliyetçi ve muhafazakar, kimi bağımsızlık yanlısı, kimi devrimci olduğunu iddia eden bu yedi benzemez partinin, emperyalizme karşı bayrak açmaları gerekirken, Anglosakson dünyasının bölgedeki çıkarlarına hizmet etmesi oldukça manidardır. Zillet ittifakının, HDP'yi halkın gözünden saklayarak kalan 6 partiyle bu hafta sonu çalışma yemeği bahanesiyle bir araya geleceği sırada, MHP il başkanları da bu ihanet iş birliğini masaya yatıracaktır."

(AA)

