Semih Yalçın duyurdu; MHP'den 3 milletvekili istifa etti! Vekiller aynı görüşte birleşti...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 3 milletvekilinin parti içinde devam eden inceleme kapsamında istifasının istendiğini aktardı.

BOLU, ISPARTA VE KİLİS MİLLETVEKİLLERİN İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Vekillerin istifa dilekçelerinin de kabul edildiğini duyuran Yalçın, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili ustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur" ifadelerini kullandı.

"LİDERİMİZİN YANINDAN BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ"

Yalçın'ın bu paylaşımın ardından Hasan Basri Sönmez de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sönmez, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız" dedi.

İSTİFANIN ARDINDAN AYNI GÖRÜŞTE BİRLEŞTİLER: LİDERİMİZİN EMRİNDEYİZ

Mustafa Demir ve İsmail Akgül'den de istifa haberlerinin ardından paylaşım geldi. İstifası istenen üç ismin de aynı mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.

DEMİR: SON NEFESİMİZE KADAR EMRİNDEYİZ

Demir yaptığı paylaşımda "Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz." mesajı verdi.

"VERİLEN KARAR BAŞIMIZIN ÜSTÜNDEDİR"

Akgül ise "Liderimizin,partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. Verilen karar başımız üstünedir" ifadelerini kullandı.