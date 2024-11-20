Semih Yalçın duyurdu; MHP'den 3 milletvekili istifa etti! Vekiller aynı görüşte birleşti...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 3 milletvekilinin parti içinde devam eden inceleme kapsamında istifasının istendiğini aktardı.
Vekillerin istifa dilekçelerinin de kabul edildiğini duyuran Yalçın, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili ustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur" ifadelerini kullandı.
Yalçın'ın bu paylaşımın ardından Hasan Basri Sönmez de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sönmez, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız" dedi.
Mustafa Demir ve İsmail Akgül'den de istifa haberlerinin ardından paylaşım geldi. İstifası istenen üç ismin de aynı mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.
Demir yaptığı paylaşımda "Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz." mesajı verdi.
Akgül ise "Liderimizin,partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. Verilen karar başımız üstünedir" ifadelerini kullandı.