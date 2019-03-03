Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP G\u00f6lba\u015f\u0131 \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ersin Pehlivan g\u00f6revinden al\u0131nd\u0131.\nMHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Semih Yal\u00e7\u0131n, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "G\u00f6lba\u015f\u0131 \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ersin Pehlivan bug\u00fcn itibar\u0131yla g\u00f6revden al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r." ifadesini kulland\u0131. (AA)\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...Sahibinin ba\u015fkas\u0131na sar\u0131lmas\u0131na dayanamad\u0131! Bak\u0131n ne yapt\u0131Bah\u00e7eli: Ankara d\u00fcn zillete teslim olmad\u0131, yine olmayacakt\u0131rErdo\u011fan: Bu taklac\u0131ya \u00f6yle bir ders verin ki kar\u015f\u0131n\u0131za \u00e7\u0131kmaya y\u00fcz bulamas\u0131n