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Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden bugün itibariyle alınmıştır. " dedi.

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevinden alındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, "Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan bugün itibarıyla görevden alınmıştır." ifadesini kullandı. (AA)

Ayrıntılar geliyor...

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MHP Gölbaşı

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