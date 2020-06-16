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  4. Semiha Yankı fiziğiyle gençlere taş çıkardı! Bikinili pozlar

Semiha Yankı fiziğiyle gençlere taş çıkardı! Bikinili pozlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 14:50 | Son Güncelleme

"Seninle Bir Dakika" adlı şarkısıyla Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden 62 yaşındaki Semiha Yankı deniz sezonunu Çeşme'de açtı. Yankı'nın fiziği olay oldu.

Snob Magazin'in haberine göre; Çeşme'de kaldığı otelin bahçesinde bikinili bir şekilde poz veren Semiha Yankı, ilerlemiş yaşına rağmen fiziğiyle adeta büyüledi.

Korona virüs salgını nedeniyle aylardır Çeşme'deki evinde kalan Semiha Yankı güneşlendi. Bir süredir Çeşme'de yaşayan Semiha Yankı, "Koronalı günlerde, maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek Çeşme'de yaşıyoruz.

Çeşme'de her şey çok iyi. İyi ki Çeşme'ye yerleşmişim. Çeşme'de güzel günler yaşıyorum. Çok şükür mekanlar da açılıyor" diye konuştu.

Yıllara meydan okuyor

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