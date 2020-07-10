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Semiha Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Levent Özeren tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 21:31 | Son Güncelleme

Bursa'da, sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Levent Özeren tutuklandı.

Semiha Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Levent Özeren tutuklandı

Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili Twitter hesabından "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımı yapan Levent Özeren "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla Osmangazi ilçesinde gözaltına alınmıştı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özeren tutuklandı.

Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Levent Özeren’in Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkında 2015 yılında attığı tweet, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti.

Hesabının birçok kez çalındığı söyleyen Özeren, Semiha Yıldırım’dan özür dilemişti.
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