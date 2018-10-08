Semiha Yıldırım, anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin hayata geçirdiği "81 İlde 81 Anaokulu" projesi kapsamında Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan Özen Külahçıoğlu Kızılay Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Antalya'da gerçekleştirilen "Avrasya'da Ekonomik, İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısı kapsamında eşi Binali Yıldırım ile kente gelen Semiha Yıldırım, Özen Külahçıoğlu Kızılay Anaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Yıldırım, onlara içinde kırtasiye malzemelerinin yer aldığı okul çantası hediye etti. Öğrenciler de Yıldırım'a çiçek verdi.

Yıldırım, öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi.

