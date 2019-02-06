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Semiha Yıldırım beşiz bebekleri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:57 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, yaklaşık 3 ay önce dünyaya gelen Türkiye'nin 4. beşiz bebeklerini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, yaklaşık 3 ay önce dünyaya gelen Türkiye'nin 4. beşiz bebeklerini ziyaret etti.

3 yıllık evli ve 28 Kasım'da beşiz bebekleri olan Sibel-Kerem Ödemiş çiftini İstanbul Orhangazi Mahallesindeki evlerinde ziyaret eden Semiha Yıldırım, anne Sibel Ödemiş ile bebeklerin sağlık durumları, beslenmeleri ve uyku düzenleri hakkında sohbet etti.

Yıldırım, aileye "Bebeklerinizi, sağlıkla sıhhatle büyütün." dedi.

Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül'e sağlıklı bir ömür dileyen Yıldırım, vatana millete hayırlı birer evlat olmaları temennisinde bulundu.

Yıldırım, kendilerinin de 3 çocuklarının olduğunu, şimdi 6 torunlarının olduğunu ve torun sevgisinin bambaşka olduğunu söyledi. Yıldırım, çifte "Rabbim size de torun sevgisi tatmayı nasip etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Anne Sibel Ödemiş, prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin sağlık durumlarının çok iyi olduğunu belirterek, "Rabbim isteyen herkese versin. Çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Semiha Yıldırım, bebeklere çeşitli hediyeler de verdi.

Aileyi ziyaret eden Semiha Yıldırım'a mahalle sakinleri de büyük ilgi gösterdi. Semiha Yıldırım'a ziyaretinde Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in eşi Çiğdem Keskin eşlik etti.

Çiftin bebeklerinin, Türkiye'de dördüncü defa dünyaya gelen beşiz bebekler olduğu belirtildi.

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Beşiz bebek Semiha Yıldırım TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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