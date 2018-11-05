Semiha Yıldırım büyükelçi eşlerini ağırladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, "Türkiye olarak kadınların toplumsal hayatın her alanında daha aktif, üretken ve güçlü şekilde yer almaları ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Semiha Yıldırım, Ankara'da görev yapan Asya-Pasifik grubu ülkeleri büyükelçilerinin eşlerini ağırladı.

Büyükelçi eşleri, ilk olarak, Meclis'in, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanan bölümlerini gezdi.

Yıldırım, daha sonra resmi konuta geçen büyükelçi eşleri onuruna yemek verdi. Yemek öncesinde kısa bir konuşma yapan Semiha Yıldırım, kadının güçlendirilmesi ve kadın haklarının geliştirilmesinin, ülkelerin uluslararası toplumun saygın bir üyesi olma ve gelişmişlik seviyelerini ortaya koyma konusunda en önemli ölçütlerden biri haline geldiğini belirtti.

24 Haziran seçimlerinde 104 kadın milletvekili seçildiğine dikkati çeken Yıldırım, cinsiyet eşitsizliğinin, gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurguladı.