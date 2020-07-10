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  4. Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan Levent Özeren, gözaltına alındı

Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan Levent Özeren, gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 00:28 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli sözleri sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Partili Levent Özeren (55), Bursa'da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan Levent Özeren, gözaltına alındı

İYİ Partili Levent Özeren sosyal medya hesabında Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulundu. Özeren'in yaptığı paylaşımdan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi.

İYİ Partili Özeren’in bu paylaşımı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan saat 22.30 sıralarında Özeren’i Bursa’daki evinde gözaltına aldı. Ayrıca internet üzerinden yayın yapan bir gazetede köşe yazarı olan Özeren’in Bursa Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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