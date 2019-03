Semiha Yıldırım, Yalova'da anaokulu açtı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'nın Altınova ilçesi Subaşı beldesinde Ayhan ve Cahit Gülan Kızılay Anaokulu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın himayelerinde açıldı. Yıldırım, "Birilerinin kötülükleriyle çirkinleştirmeye çalıştığı dünyamızda hayırsever insanlarımız iyiliği ve güzelliği yaymak için yarışıyorlar" dedi.

Türk Kızılayı’nın '81 İle 81 Anaokulu Projesi' kapsamında Yalova’nın Altınova ilçesi Subaşı beldesinde Ayhan ve Cahit Gülan Kızılay Anaokulu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın himayelerinde açıldı. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile çok sayıda davetli katıldı.

12 ANAOKULU AYNI ANDA AÇILDI

Programa katılan ve çocuklarla yakından ilgilenen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü karanfil dağıtarak kutladı. Burada bir konuşma yapan Semiha Yıldırım, "İnsanın kendine ailesine, ülkesine, milletine ve bütün insanlığa faydalı kişi haline gelmesi öyle kolay olmuyor. İnsanı kendine ve çevresine faydalı kişi haline getirmek için birçok çaba göstermek gerekiyor. Ülkemizde meydana gelen her felakette aklımıza gelen Türk Kızılayı. Cehalete karşı kazandığımız her zaferde en önde koşmak için gayret eden kurumlarımızdan birisidir. Eğitim yıllardır özel önem verdiğimiz ve önemli bir ihtiyacımızdır çünkü dünya milletleri arasındaki yerimizi eğitimde ulaştığımız seviye belirleyecektir. Millette güçlü ve itibarlı olanlar daha küçüklükten başlamak üzere insanları eğitmeyi başaranlardır. Ülkede devletin tek başına eğitim hizmeti ihtiyacını karşılama imkânı bulunmamaktadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, hayırsever vatandaşlarımız, şirketlerimiz de bu konuda destek olmaktadırlar. Türk Kızılayı İstanbul Şubesi de bu konuda 3 yıl önce bir proje başlatmıştır. 81 İle 81 Kızılay Anaokulu adıyla başlatılan proje bugüne kadar hızla sürdürülmüştür. Geçen yıl Şubat ayında 13 anaokulu açılışı gerçekleştirildi. Bugün yine aynı iftihar tablosunu tekrar yaşıyoruz. 12 yeni anaokulumuzun açılışını yapıyoruz. Biraz sonra keseceğimiz kurdele ile de projenin önemli aşamasını tamamlamış olacağız. Bu konuda hayırsever insanlarımızın hakkını teslim etmek gerekiyor. Birilerinin kötülükleriyle çirkinleştirmeye çalıştığı dünyamızda hayırsever insanlarımız iyiliği ve güzelliği yaymak için yarışıyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Onlar varlıklarıyla bizleri gururlandıran kişilerdir. Kimi maaşından biriktirdiği parayla, kimi mirasından ayırdığı parayla, kimi kârından ayırdığı bağışla ülkemizin geleceğine hizmet ediyor" dedi.

'BÖYLESİNE MUKADDES HİZMETİ ARA VERMEDEN DEVAM ETTİRMELİYİZ'

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaptığımız her okul cehalet karşısında kazandığımız cephe olacaktır. Sivil toplum kuruluşlarımızın, şirketlerimizin ve hayırsever insanlarımızın samimi gayretlerini görmekten büyük mutluluk duyuyorum çünkü eğitim duvarına koyulan her tuğla çocuklarımızın dünyalarını aydınlatan bir lamba olacaktır. Böylesine mukaddes hizmeti ara vermeden devam ettirmeliyiz.”

BAĞIŞÇI GÜLAN: BİZE NASİP OLDU, BİZİM İÇİN ONUR KAYNAĞI

Okulun yapımını üstlenen bağışçı Gülan Otomotiv’in sahibi Ziya Alp Gülan da, anne ve babasının adının verildiği okula katkı sağlamaktan onur duyduğunu belirterek, “Yaptırdığımız anaokulunun açılışa katıldınız, şeref verdiniz. İstanbul Şube Başkanlığı ve Semiha Yıldırım Hanımefendi'nin, Semiha Hocamızın himayelerinde başlatılan bu projede Yalova ilindeki anaokulunu yapmak da bize nasip oldu. Uzun süredir babamın Yalova’da işyeri bulunmakta. Zannediyorum ki 35 yıldır biz de Yalova’nın hemşehrisiyiz. Bu bölgede de iş yapmaktayız. O yüzden bunu burada yapmak da bizim için bir onur kaynağı oldu” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Milletvekili Meliha Akyol tarafından Yıldırım’a hediye takdiminde bulunuldu. Dualarla açılış kurdelesi kesilen anaokulunu gezen Yıldırım, burada minik öğrencilere hediye dağıttı. Vali Erol da, bağışçı Ziya Alp Gülan’a plaket takdim etti.