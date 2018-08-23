Şempanzelerden politika hakkında öğrenebileceğimiz 5 şey

İnsanlar ve diğer primatlar birbirlerinin en yakın akrabaları.

İnsanların siyaset sahnesiyle diğer primatlarınki arasında inanılmaz benzerlikler var.

Peki şempanzeler siyasette insanlardan daha iyi olabilir mi?

Profesör James Tilley, şempanze grupları arasındaki mücadelelerden politika hakkında neler öğrenebileceğimizi araştırdı.

1. Dostlarınızı yakın, düşmanlarınızı daha yakın tutun

Şempanze siyaseti sürekli değişen bir ittifaklar ağından oluşur.

En tepeye çıkmak için arkadaşlarınıza sırtınızı dönmeye ve düşmanlarınızı kucaklamaya hazır olmalısınız.

Çoğu ittifak arkadaşlıktan değil ihtiyaçtan ötürü kurulur.

2. İttifaklarınızı kurarken güçlü birini değil zayıf birini seçin

Şempanzeler "yenmek için gerekli olan minimal güçte" ittifaklar kurmaya yatkın.

Yani güçlü bir şempanzeye karşı iki güçsüz şempanzenin ittifak kurması, bir güçsüz şempanzenin diğerine karşı güçlü şempanzeyle ittifak kurmasından çok daha sık rastlanan bir durum.

Bu da akla yatıyor çünkü güçsüz biriyle ittifak yapınca sonuçtan alınacak pay güçlü biriyle ittifak yapıldığında alınacak paydan fazladır.

3. Korku duyulan biri olmak iyidir ama sevilen biri olmak daha iyidir

Şempanze liderleri arasında korku saçıp güçle yönetmeyi tercih edenler de var, ama bu tip liderler genelde çok geçmeden devrilir.