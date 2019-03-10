HABER

Sempatik dededen gençlere altın öğüt: "Eşlerinize en çok ‘kınalı kekliğim’ diye hitap edin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 15:13 | Son Güncelleme

Mutlu süren evliliğinde uzun yılları geride bırakan sempatik dedenin gençlere tavsiyelerde bulunduğu video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mutlu süren evliliğinde uzun yılları geride bırakan sempatik dedenin gençlere tavsiyelerde bulunduğu video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. "Eşlerinize tatlı bir dille hitap edin" diyen Musa Dede, "Eşlerinize en çok ’kınalı kekliğim’ şeklinde hitap edin" tavsiyesinde bulundu.
70 yaşındaki Musa Dede, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek ve aile içindeki iletişimin güçlenmesine dikkat çekmek için evlilik hayatının püf noktasını anlattı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ihtiyar delikanlının gençlere eşlerine nasıl hitap etmesi gerektiğini anlattığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İstanbul’un Sesi Radyosunda yayın hayatına ’Gece Yürüyüşü’ isimli programla devam Ümit Aydın’ın Musa dede ile yaptığı “Eşlerimize nasıl hitap etmeliyiz” konulu sohbet izleyenleri gülümsetti. "Eşlerinize tatlı bir dille hitap edin" diyen gönlü genç dede, evlilik hayatındaki iletişimin önemine sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. "Eşlerinize en çok ’kınalı kekliğim’ şeklinde hitap edin" diyen Musa dede, uzun yıllar sorunsuz yürüttüğü evlilik hayatının sırrını da gençlerle paylaşmış oldu. İhtiyar delikanlının videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Midibüslerine 10 günde gelen 300 trafik cezası turizmciyi şaşkına çevirdiMidibüslerine 10 günde gelen 300 trafik cezası turizmciyi şaşkına çevirdi
Polisi alarma geçiren yolcu!Polisi alarma geçiren yolcu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Tam 14 bin 500 kadına...

Tam 14 bin 500 kadına...

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisi alarma geçiren yolcu!

Polisi alarma geçiren yolcu!

Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a kaçırmaya çalıştı

Baltayla bindiği vapuru İstanbul'a kaçırmaya çalıştı

Hepsi valizden çıktı! Tam 300 bin lira değerinde...

Hepsi valizden çıktı! Tam 300 bin lira değerinde...

Bu tavuk 5 bin liraya satıldı!

Bu tavuk 5 bin liraya satıldı!

Traktörün altında can verdi! Korkunç ölüm

Traktörün altında can verdi! Korkunç ölüm

Bu tabloya veteriner bile şaşırıyor!

Bu tabloya veteriner bile şaşırıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.