Sempozyumda doktorlara yönelik şiddeti konuşup, aikido öğrendiler

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Acil Tıp Uzmanları Derneği'nce düzenlenen 'Emdate3 Dinamik Acil Tıp Eğitimi' sempozyumunda, pratisyen hekim ve son sınıf tıp fakültesi öğrencilerine eğitim verildi. Son dönemde doktorlara yönelik artan şiddet olaylarının da konuşulduğu sempozyumda, kendisi de doktor olan Aydın Sinan Ceylan, hekimlere kendilerini korumaları için 'modern Japon savaş sanatı' olarak bilinen aikidoyu öğretti. Meslektaşlarınca ilgiyle izlenen Ceylan, aikidoyu kavga etmek için değil, olası olaylarda kendilerini korumak için yaptıklarını belirtti.

Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen 'Emdate3 Dinamik Acil Tıp Eğitimi' sempozyumunun 3'üncüsü, İzmir'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 17 tıp uzmanının eğitmen olarak katıldığı sempozyumda, pratisyen hekimler ve son sınıf tıp öğrencileri yer aldı. Hekimlere yönelik eğitimlerin verildiği sempozyumda, doktorların mesleklerinde yaşadıkları sorunlara değinildi. Bu sorunların başında gelen doktorlara yönelik şiddet olayları da sempozyumda ele alındı. Kendisi de doktor olan aikido eğitmeni Aydın Sinan Ceylan, meslektaşlarına olası şiddet olaylarında kendilerini korumak için teknikler gösterdi. Doktorlar tarafından büyük ilgi gören ve eğlenceli anların yaşandığı aikido eğitiminde bazı gönüllü doktorlar da eğitmenin gösterdiği hareketleri yapmaya çalıştı.

'SPORA VE ŞİDDETSİZ YAŞAMA ÖZENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Amaçlarının, şiddetin önlenmesi ve şiddet olayları karşısında kendilerini korumak olduğunu dile getiren doktor Aydın Sinan Ceylan, "Burada bir sunum gerçekleştirdik. Bunun amacı, her insanın bir miktar da olsa kendini savunmayı bilmesi. Hangi meslek grubunda olursak olalım, başımıza şiddet olayı gelebilir. Biraz olsun kendimizi savunmayı bilirsek hayatımızda büyük değişikliklere neden olabilecek şeylerden kaçınmış oluruz. Buna yönelik bir çalışma yaptık. Doktor arkadaşları bilinçlendirmeye çalıştık. Herkesi spora ve şiddetsiz bir yaşama özendirmeyi amaçlıyoruz. Söylediklerimiz yanlış anlaşılmasın. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Böyle bir durumla karşılaşırsak kendimizi savunmasını bilelim, diye bunu öğreniyoruz" dedi.

'ŞİDDETTEN YANA DEĞİLİZ'

Etkinlik hakkında bilgi veren Acil Tıp Uzmanları Derneği eğitmeni Dr. Sıtkı Sarper Sağlam ise şiddetten yana olmadıklarını, aikidoyu kendilerini savunmak için öğrendiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Etkinliğimiz Türkiye'nin her yerinden gelen 17 tıp uzmanın katılımıyla olan bilgi birikimin aktarılmasıdır. Günümüzdeki acil servislerde karşılaştığımız zor hastaları öğrenmek istiyoruz. Bu zor hastalarla ilgili spot ve hap bilgileri özellikle sahada çalışan hekimlerle son sınıf öğrencilerle paylaşmak istiyoruz. Bunu yaparken kendi içerisinde yetenekleri olan arkadaşlarımızın yeteneklerini bizimle paylaşmasını istiyoruz. Hoş vakit geçirdi. Bilimsel kongreler öğrenmeye değil, mevcut bilgileri paylaşmaya yönelik oluyor. Biz bir farklılık yapmak istedik. Bu işin içindeki aikido da günümüzün şiddet olaylarına tepkisellik değil, sadece kendimizi korumak, savunmak adına görsel şovdu. Hiçbir zaman şiddetten yana olmadık. Zaten bakanlığımızın şiddete karşı sıfır toleransı var."