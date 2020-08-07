Semptomatik ve asemptomatik hastalar koronavirüsü eşit oranda bulaştırıyor

Bununla birlikte, asemptomatik hastaların burunlarında ve boğazlarında SARS-CoV-2 olarak bilinen virüsün belirtileri olan hastalarla eşit miktarda olduğu ve bu yüzden hastalığı yayma oranlarının onlar kadar yüksek olduğu açıklandı.

ASEMPTOMATİKLER DE KARANTİNAYA ALINMALI

Güney Kore'deki Soonchunhyang Üniversitesi Seul Hastanesi tarafından yapılan çalışmada, bulguların semptomları olmayan kişilerin hızla izole edilebilmesi ve bulaşma riskinin azaltabilmesi için test ve temas takibini artırmanın önemini ortaya koyduğu belirtildi.

Covid-19’un sık görülen belirtileri arasında ateş, öksürük ve nefes darlığı yer alıyor, ancak tat veya koku kaybı da yaygın bir şekilde meydana geliyor.

JAMA Internal Medicine'de yayınlanan araştırmaya için ekip, 6 - 26 Mart tarihleri arasında corona virüs bulaşmış 303 hastayı inceledi. Tüm katılımcılar, Seul'ün güneyinde yer alan Cheonan kentindeki bir toplum tedavi merkezinde izole edildi. Karantinadaki hastaların yüzde 63,7'si izolasyona girdiklerinde semptomatik olduğu, yüzde 36,3 oranındaki asemptomatik hastalardan 21’inin ise bir süre sonra semptom geliştirdiği kaydedildi.