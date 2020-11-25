Semptomsuz vakalar da açıklandı: 28 bin 351

Koca, son 24 saatte 28 bin 351 kişide koronavirüs tespit edildiği bilgisini verdi.Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce vaka sayıları yerine semptom gösteren "hasta" sayılarını açıkladıklarına dikkat çekerek bundan sonra tüm vaka sayılarını paylaşacaklarını söyledi. Şimdiye kadar sadece semptom gösteren vakaları açıklayarak gerçek rakamları gizlemekle suçlanan Koca, "28 bin 351 sayısı toplam vaka sayısı. PCR testi pozitif olan herkes, semptomu olan olmayan, hastaneye yatan, hastalar dahil olmak üzere herkes" bilgisini paylaştı.

Koca güncel vaka sayılarıyla ilgili olarak "Hasta sayımız 6 bin 814. Yüzde 80'e yakını hafif geçiren hastalarımız olmakta. Bugün vaka sayısı olarak da 28 bin 351. Toplam vakamız bugün itibarıyla. Hasta sayımız ise ikisini bir arada vermeyi düşünüyoruz, pozitif olan herkes artı hasta sayısı olarak ayrıca bu sütunu devam ettirmeyi düşünüyoruz'' diye konuştu.

Temmuz ayından itibaren "hasta" kavramını kullanmayı tercih ettiklerini belirten Koca, "Dünyadaki hasta karşılaştırmalarında uyum sağlamak, risk taşıyan ağır vakaların sayısını da paylaşmayı tercih ettik. Hastalar, hastanemizde yük oluşturan, hastaneye yatmak durumunda kalan hastalardır. Ağır hastalar da yoğun bakımda yatanlardır. Sağlık sistemimize asıl yükü bunlar oluşturuyor. Sağlık sistemini tehdit eden bu vakalardır. Vatandaşımız pozitif çıkan, evinde takip edilenlerin hepsinden haberdar olmak istiyor. Hepsi sistemimizde kayıtlı… Açık test politikasına geçtik, semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vereceğiz" dedi.