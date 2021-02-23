HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Semra Aysal’ın Kelebekler Vadisi’ndeki son görüntüleri ortaya çıktı

Semra Aysal’ın Kelebekler Vadisi’ndeki son görüntüleri ortaya çıktı

23.02.2021 12:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Fethiye ilçesine tatil için gelen ve Kelebekler Vadisi’nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle birlikte ölen kadının vadide çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla’nın Fethiye ilçesine tatil için gelen ve Kelebekler Vadisi’nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle birlikte ölen kadının vadide çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Semra Aysal ve Hakan Aysal aşağıya inerken görüntüleri çeken kişinin "Bu adam ya kadını atacak ya da kadın adamı" diyor.
Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hakan Aysal’ın hayatını kaybeden eşi Semra Aysal üzerine parça parça 119 bin TL kredi çektirdiği ve olaydan kısa bir süre önce eşine 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ortaya çıkınca savcılık yakalama kararı çıkarttı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen davada Hakan Aysal hakkında "kasten öldürme", “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme”, “tasarlayarak öldürme”, “eşi kasten öldürme”, “gebe olduğu bilenen kadını öldürme” suçlarından iddianame hazırlandı.

Son görüntüleri ortaya çıktı
Semra Aysal’ın hayatını kaybettiği Kelebekler Vadisi’nde eşi Hakan Aysal ile birlikte manzaraya inerken ki görüntüleri ortaya çıktı. Aynı tarihte o bölgede olan bir ailenin Aysal çifti inerken çektiği görüntülerde, "Bu adam ya kadını atacak, ya da kadın adamı atacak" dediği görülüyor.
Cep telefonuyla görüntüyü çekim yapan kişinin ağabey Naim Yolcu’yu televizyonda gördükten sonra kendisine ulaşarak teslim ettiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden Semra Aysal’ın ağabeyi Naim Yolcu, "Olay anında orada olan da varmış. Aralarından bize tanıklık etmek için ulaşanlar oldu" dedi. Olayı gören başka kişilerin de olduğunu dile getiren ağabey Aysal, "Daha sonraki yaşantısında ev kiraladığı ve eve başka kişiler ile girip çıktığı öğrenilince evden çıkarıldığı şeklinde yorumlar yapılmış. Bu yorumu yazan kişiye ulaşmaya çalıştık, fakat ulaşamadık. Bu konu ile alakalı elinde fotoğraf veya bilgisi olan varsa da bize ulaşmalarını rica ediyorum. Zaten sosyal medyada da gözüküyor. İsmimiz ve soy ismimiz belli. Bize ulaşırlarsa memnun oluruz" dedi.
Hakan Aysal’ın eşinin ölümünden yaklaşık 1 ay sonra çeşitli tatillere çıktığını ve bu durumdan şüphelendiklerini ifade eden Naim Yolcu, "Ferdi kaza sigortasıyla ilgili bir ödeme yapılmadığı tarafımıza bildirildi. Daha önceden çekilen 119 bin TL anaparanın ferdi kaza sigorta parasını kendisi yatırmadı. O paralarla da geçen gün haberlerde gördüğümüze göre bayağı gezmiş. En güzel turistik yerlere giderek en güzel otellerde kalmış. 2,5 yıldır sessizce adaletin tecelli etmesini bekledik. Şu anda da bu konu ülkemizde duyulduktan sonra da herkes bizi arayarak desteklerini sunuyorlar. Biz yine adaletin tecelli etmesini bekleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 ilKademeli normalleşmede öne çıkan 4 il
Fatiha suresinin anlamı ve önemi nedir?Fatiha suresinin anlamı ve önemi nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Örgüt mensuplarına orman yakma talimatı vermişti! O terörist böyle etkisiz hale getirildi

PKK'nın kritik ismi böyle etkisiz hale getirildi

Gamze Kaçar Bozkurt’un son görüntüleri ortaya çıktı

Gamze Kaçar Bozkurt’un son görüntüleri ortaya çıktı

Nesli tükenme tehlikesi altında! Balık avlarken görüntülendiler

Nesli tükenme tehlikesi altında! Balık avlarken görüntülendiler

Dehşete düşüren olay! Engelli adam ile ailesini darp ettiler

Dehşete düşüren olay! Engelli adam ile ailesini darp ettiler

İstanbul Boğazı'nı denizanaları istila etti

Bu görüntüler İstanbul Boğazı'ndan! İstila ettiler

Emine Erdoğan'dan 'Ayda Gezgin' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Ayda Gezgin' paylaşımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.