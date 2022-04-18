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Semra Güzel sırra kadem basmıştı! Nerede olduğu ortaya çıktı

18.04.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan ve hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra sırra kadem basan HDP'li Semra Güzel ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Semra Güzel'in nerede olduğunu dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

Semra Güzel sırra kadem basmıştı! Nerede olduğu ortaya çıktı

HDP'li Semra Güzel'in 2017'de düzenlenen operasyonda Adıyaman'da etkisiz hale getirilen "Koçero Meleti" kod adlı Volkan Bora adılı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Hakkında soruşturma başlatılan ve adresinde bulunamayan Semra Güzel'in nerede olduğunu dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI

Adıyaman'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik 2017'de gerçekleştirdiği operasyonda "Koçero Meleti" kod adlı Volkan Bora etkisiz hale getirilmişti. Teröristin incelenen telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile birlikte Kuzey Irak'taki örgüt kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Söz konusu görüntüler sonrasında peş peşe tepkiler gelmiş ve Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırılmıştı.

Son dakika: HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, ifade vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için yakalama kararı çıkartılmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP'li Semra Güzel'in yakalama kararıyla ilgili olarak "Bilinen adreslerinde Semra Güzel’e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok" diye konuşmuştu.

SON DAKİKA | Bakan Bozdağ'dan Semra Güzel, Sedat Peker ve Adnan Oktar açıklaması Bakan Bozdağ'dan Semra Güzel, Sedat Peker ve Adnan Oktar açıklaması

NORVEÇ İDDİASI

Nerede olduğu bilinmeyen Güzel ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Güzel'in Norveç'te olduğu iddia edildi.

SEMRA-GÜZEL

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Anahtar Kelimeler:
Semra Güzel HDP Halkların Demokratik Partisi
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