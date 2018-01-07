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Semra Özal: "Viski de içerim Namaz'da kılarım"

MAGAZİN HABERLERİ | 07.01.2018 10:43 | Son Güncelleme 6 saat önce

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal Posta Gazetesi'ne açıklamada bulundu. Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Özal, "Viski de içerim Namaz da kılarım" dedi.

Semra Özal: "Viski de içerim Namaz'da kılarım"
  1. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, 2018'e girdiğimiz şu günlerde sessizliğini bozdu. Semra Özal, Posta gazetesinin sorularını yanıtladı.

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"HER ŞEYİ YERİNDE VE ÖLÇÜSÜNDE YAPTIM"
Özal, "Viski içiyordunuz, kahkahalar atıyordunuz, dans ediyordunuz yeri geldi mi şarkı da söylüyordunuz… Hatta Türkiye’nin ilk puro içen kadınıydınız. Üstelik de muhafazakar Turgut Bey’in eşi olarak. Hiç mahalle baskısı olmamış mıydı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Mahalle baskısı oldu tabii… Ama ben her şeyi yerinde, ölçüsünde yaptım… Kuran da okurum eğlenceye de giderim. Hem de Kuran’ı Arapça okurum, 5 vakit namazımı kılarım. Ama davete gidip viskimi de içerim. Hepsinin yeri ayrı. Artık sağlıklı yaşamak için puroyu çok azalttığım söylenebilir. Alkol artık hiç almıyorum. Zaten ilaçlarım var, onlarla alkol alınamaz. İçkiyi özlemiyorum da. Özetle alkole pek meraklı değilim yani."

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
kuran okuyup 5 vakit namaz kiliyor evet inandik cok inandik! namazi kilip kuran okuyorum ama viskimide iciyorum ne demek neye gerek?
helal olsun dobra dobra
Haramla Helal bir arada olmaz olursada müslümanlık olamaz ne yani içki içer zina yaparım, tecavüz eder adam da öldürürüm ama bunları yaparkende orucumu tutar namazımı da kılarım ALLAHU Teâlâyı kandırırım tevbe haşa öylemi
TAMDA BENİM YAPTIGIMI YAPARMIŞSINIZ AKLINIZ BAŞINDAYSA SARHOŞ DEGİLSENİZ GERİSİ ALLAHA KALMIŞ KİMSEDE KARIŞAMAZ OLURMU OLMAZMI ANCAK ALLAH BİLİR ONADA RAZIYIZ ARTIK.
Hökümet değişti yoksa wiskiye devam ederdinde
Nesimî'ye sordular li Yârin ile hoş musun Hoş olayım olmayayım O yâr benim kime ne
kisinin kılmış oldugu namaz kişiyi kötülüklerden uzak tutmuyorsa o namaz namaz degildir.H.Z MUMAHMED S.A.V
viski içmek namaz kılmaya engel degildir
Sorun içki içip içmemeniz namaz kılıp kılmamanız değil sorun içki içenlerin namaz kılanlara başını kapatanlara karışması kendini laikim diye sıfatlandırıp milletin ibadet özgürlüğüne karışması kimse kimsenin içkisine karışmıyorken başkasının insanların özgürlüklerine karışması
Sivas kutluyorum,gerçek olan budur, biz Türkler Böyleyiz
''...Yoksa siz Kitab'ın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. (Bakara 85)
bende cuma namazini kilisede kiliyom
İçki içiyorsan kendine sakla. Namazda kılıyorsan kendine sakla. Ayda yılda bir konuştun konuştuğun laflara bak. Rahmetli ÖZAL ailesinin sayesinde biraz erken göçtü. İyi insandı ALLAH Rahmet eğlesin...
Kelp rakip böyle diyormuş Güzel sevmek pek günah Ben severim sevdiğimi Günah benim kime ne
o nasıl bir laftir onun yeri ayrı bunun yeri ayrı diye yol belli beş vakit namaz Allahın emri Allah kabul etsin yapıyorum diyor sun Allahın yasak dediği şeyi yapıp da bide ona kulp takmak hangi müslümana yakışır yapmayın kötü örnek olmayın
@babakibriz O zaman Kuran'daki 1 şeyi bile yapmıyorsan hiç birini yapma... Öyle mantık mı olur? Hiç mi gıybet yapmadın ömründe. Ağzından hiç mi küfür çıkmadı hiç mi kimseyi kırmadın? İlla ki yapmışsındır. E iyi madem bundan sonra git ateist ol nasıl olsa Allah'a karşı geldin bi kere. Ne buyuror rabbimiz Nisa 43'de ; "Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilene kadar namaza yaklaşmayın" Yani ne dediğini bilmeyecek kadar sarhoşsan kılma. Yani Akşam 2 tane bira içtim 40 gün namaz kılamam diye bir şey yok. 2 bira içip 3 saat sonra namazını da kılabilirsin. Bunu Allah CC buyuruyor.
Sofular secde ederler Mescidin mihrabına Yâr eşiği secdegâhım Yüz sürerim kime ne
Son elli yılda ülkemiz insanının din anlayışı böyle oluştu. Ben içki de içerim, namaz da kılarım, müslümanım der kelimeyi şehadet getiririm ama aç yatan komşum beni ilgilendirmez, zulüm eder can yakarım ama müslümanım, Allah'u ekber der camiye roket çakarım. İşte 21. yüzyıl yeni neslin müslümanlığı böyle. Allah ile anlaşma yapmışlar, günah-sevap terazisine bineceklermiş. Parayla sevap alınır, her dilenciye 5 kuruş ver sevabın artsın. Cana kıy, kaçarken dilenciye sadaka ver, sevap hanene yazılsın. Bu ülkedeki insanların %99.9 u nun din anlayışı bu. Siz ancak kendinizi kandırırsınız.
Gâh çıkarım gökyüzüne Hükmederim kaf'tan kaf'a Gâh inerim yeryüzüne Yâr severim kime ne
içende ölüyor devam et içki iyidir
tabiki içeceksin.....afiyet bal olsunn...
helal leydi abla
Bizi alakadar etmez ister atar isder satar isderse caliya dakar yirtar her kez kendin den sorumlu gidecegi yere yalniz gidecek sordukmu anlatdi onuda bilmem
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