Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, 2018'e girdiğimiz şu günlerde sessizliğini bozdu. Semra Özal, Posta gazetesinin sorularını yanıtladı.

"HER ŞEYİ YERİNDE VE ÖLÇÜSÜNDE YAPTIM"

Özal, "Viski içiyordunuz, kahkahalar atıyordunuz, dans ediyordunuz yeri geldi mi şarkı da söylüyordunuz… Hatta Türkiye’nin ilk puro içen kadınıydınız. Üstelik de muhafazakar Turgut Bey’in eşi olarak. Hiç mahalle baskısı olmamış mıydı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Mahalle baskısı oldu tabii… Ama ben her şeyi yerinde, ölçüsünde yaptım… Kuran da okurum eğlenceye de giderim. Hem de Kuran’ı Arapça okurum, 5 vakit namazımı kılarım. Ama davete gidip viskimi de içerim. Hepsinin yeri ayrı. Artık sağlıklı yaşamak için puroyu çok azalttığım söylenebilir. Alkol artık hiç almıyorum. Zaten ilaçlarım var, onlarla alkol alınamaz. İçkiyi özlemiyorum da. Özetle alkole pek meraklı değilim yani."