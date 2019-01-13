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"Şems ile Mevlana" oyunu tiyatroseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 22:05 | Son Güncelleme

Oyunun yapımcısı Burak Haktanır: - "Sadece tiyatro oyunlarında değil, insanlar arasında da Mevlana her zaman bilinir ama Şems her zaman geride kalmıştır. Daha doğrusu kendisini hep gizlemiştir. Biz bu oyunda da Şems'in penceresinden bakarak Mevlana'yı gördük"

İSTANBUL (AA) - Rabarba Performans Sanatları Akademisi (PSA) tarafından sahneye konulan "Şems ile Mevlana" adlı tiyatro oyunu, Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Sinan Yağmur'un "Tebrizli Şems" kitabından uyarlanan oyun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı organizasyonuyla sahnelendi.

Şafak Tok'un uyarladığı ve yönettiği oyunun yapımcılığını Tok'la birlikte Burak Haktanır, ses ve ışık tasarımını Koray Nizamoğlu üstleniyor.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan eserin yapımcısı, aynı zamanda yönetmen yardımcısı Burak Haktanır, Şafak Tok'la birlikte aynı konservatuvarda eğitim aldığını, mezun olduktan sonra da Rabarba Performans Sanatları Akademisi'ni kurduklarını söyledi.

Haktanır, akademi olarak geçen yıl çalışmalara başladıklarını aktararak, "İlk oyunumuz 'Şems ile Mevlana'ydı. İstanbul'da geçen yıl çeşitli sahnelerde oynadı. Bu yıl da sahnelenmeye devam edecek. Şehir dışında da turnelere gideceğiz." dedi.

Bugüne kadar Şems-i Tebrizi ile Mevlana Celaleddin-i Rumi hakkında birçok tiyatro oyununun sahnelendiğini hatırlatan Haktanır, şunları kaydetti:

"Sadece tiyatro oyunlarında değil, insanlar arasında da Mevlana her zaman bilinir ama Şems her zaman geride kalmıştır. Daha doğrusu kendisini hep gizlemiştir. Biz bunu Konya'da da gördük. Mesela Hazreti Mevlana'nın türbesi çok bilindik bir yerde, şehrin merkezinde ve tüm Konyalılar biliyor. Şems'in türbesi Mevlana'nın türbesine çok yakın ve yine merkezi bir yerde olmasına rağmen, maalesef Konyalıların türbenin tam olarak nerede olduğunu bilmemeleri beni çok şaşırtmıştı. Buradan da anlıyoruz ki Şems hep kendini biraz kapatmış, gizlemiş. Halk arasında da durumu böyle. Biz bu oyunda da Şems'in penceresinden bakarak Mevlana'yı gördük. Belki diğer oyunlardan farkımız bu nokta diyebilirim."

Burak Haktanır, yeni bir oyun hazırlığı içinde olduklarındanı da ifade ederek, "İstanbul şiirlerinden bir tiyatro gösterisi hazırlıyoruz. İstanbul'a dair şiirleri oyunlaştırılmış bir şekilde şiir dinletisi haline getirdik. İnşallah Şubat ayı itibariyle 'İstanbul'un Şuurudur Şiirler' başlığıyla sahnelerde olacak." diye konuştu.

Şems karakterini Erkan Helvacı'nın canlandırdığı oyunda ayrıca Fatih Küçük, Beytullah Çalışkan, Bedirhan Sezer, Ubeydullah Gül, Buse Doğan, Mustafa Güngör ve Zafer Güneş rol alıyor.

Yaklaşık 2 saat süren 2 perdelik oyun, Tebrizli Şems'in genç yaşlarından itibaren peşinde olduğu "aşkı bulma" serüveninde çatıştığı fikirler ve durumları konu ediniyor.

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"Şems ile Mevlana"

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