"Şems ile Mevlana" yarın tiyatroseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Rabarba Performans Sanatları Akademisi (PSA) tarafından hazırlanan "Şems ile Mevlana" tiyatro oyunu yarın tiyatroseverlerle buluşacak.

Sinan Yağmur'un "Tebrizli Şems" kitabından uyarlanan oyun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı organizasyonuyla Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezinde sahnelenecek.

Şafak Tok'un uyarladığı ve yönettiği oyunun yapımcılığını Tok'la birlikte Burak Haktanır, ses ve ışık tasarımını Koray Nizamoğlu üstleniyor.

Şems karakterini Erkan Helvacı'nın canlandırdığı oyunda ayrıca Fatih Küçük, Beytullah Çalışkan, Bedirhan Sezer, Ubeydullah Gül, Buse Doğan, Mustafa Güngör ve Zafer Güneş rol alıyor.

"Şems ile Mevlana", Tebrizli Şems'in genç yaşlarından itibaren peşinde olduğu "aşkı bulma" serüveninde çatıştığı fikirler ve durumları konu ediniyor.

