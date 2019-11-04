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Şemsi Bayraktar'dan çiftçilerin borçlarının yapılandırılması talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 15:19 | Son Güncelleme

ZİRAAT Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bugünlerde en öncelikli konularının çiftçilerin borçlarının yapılandırılması olduğunu, hükümetten bunu talep ettiklerini söyledi.

Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- ZİRAAT Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bugünlerde en öncelikli konularının çiftçilerin borçlarının yapılandırılması olduğunu, hükümetten bunu talep ettiklerini söyledi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ziyaretlerde bulunmak için Sakarya’ya geldi. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret eden Şemsi Bayraktar açıklamalarda bulundu. Bayraktar, çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasına yönelik talepleri olduğunu ifade ederek, "Bugünlerde en öncelikli konumuz, çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması. Bu manada telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Hükümetimizle görüşmelerimiz devam ediyor, çünkü vadeler geldi. Dolayısıyla icra takipleri başlayabilir. Acil olarak özellikle doğal afetlerden zarar gören üreticilerimizin ve diğer üreticilerimizin taleplerinin karşılanması gerekir. Biz de bunu hükümetimizden talep ediyoruz, takip ediyoruz. En kısa zamanda inşallah bunu sağlamış oluruz" dedi.
Bayraktar daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.
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