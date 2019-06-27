HABER

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 17:40 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı.Sarımsaklı’da Halk Plajı’nın bulunduğu alanda yazlıkçıların kumsala daimi olarak koydukları şemsiyelerin Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılmasına tepki veren yazlıkçılar, Atatürk Bulvarı’na bariyerler kurarak yolu trafiğe kapattı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı.
Sarımsaklı’da Halk Plajı’nın bulunduğu alanda yazlıkçıların kumsala daimi olarak koydukları şemsiyelerin Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılmasına tepki veren yazlıkçılar, Atatürk Bulvarı’na bariyerler kurarak yolu trafiğe kapattı. Yazlıkçı vatandaşların kanuna aykırı olarak yol kapatmasına kayıtsız kalmayan Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait ekipler, olay yerine gelerek yolun trafiğe açılmasını istedi. Ancak yazlıkçı vatandaşlar Ayvalık Kaymakamı ile Belediye Başkanı’nın olay yerine gelmesini isteyerek, bu taleplerinde ısrarcı oldular. Yolun kapanması üzerine sürücüler yazlıkçılarla tartışmaya başladı. Sürücülerle yazlıkçılar arasında çıkan tartışma ve arbedeye jandarma ekipleri müdahale etmek istedi. Ancak o sırada geri manevra yapan bir araç sürücüsünün yazlıkçıları ezmesine engel olmak isteyen Jandarma Uzman Çavuş Umut Yavuz’un sağ bacağı aracın tekerinin altında kaldı. Bacağından yaralanan Yavuz, olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Zabıta ekipleri de yazlıkçıların CİMER ve diğer resmi kurumlara yönelik yapmış oldukları yazılı şikayetleri hatırlatarak, kumsaldaki şemsiyelerin kaldırılmasının Ayvalık Belediyesi’ne bildirilmesi üzerine harekete geçildiğini anlatarak, yolun tekrar trafiğe açılmasını sağladılar.
Yol kapatan eylemcilerden Şengül Halka adlı bir yazlıkçı, “Yaklaşık 25 yıldır her yaz biz burada kumsalda direniyoruz. Halka plaj diye bir şey bırakmadılar. Turistik otellere, Polis Moral Eğitim Kampı’na, kamu bankalarının sosyal tesislerine şezlong ve şemsiyeler için yer veriliyor. Ama bu konuda halka hiçbir yer verilmiyor. Bizler ise 25 yıldır bu konuda direniyoruz. Biz halkız. Biz de vergi veriyoruz” diye konuştu.
Yazlıkçılar, bir uzman çavuşun da yaralandığı eylemin ardından Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlediği halk toplantısına topluca giderek, yaşanılan sıkıntıyı bizzat anlatmayı da ihmal etmedi. Öte yandan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Jandarma Uzman Çavuş Umut Yavuz’un yaralandığını duyar duymaz, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Özay Dörttepe ile birlikte hastaneye koştu. Hastanenin acil servisinde yaralı uzman çavuşu ziyaret eden Kaymakam Görgülüarslan, yazlıkçı vatandaşların araç tarafından ezilmesini engellemek için kendisini feda eden kahraman Uzman Çavuş Umut Yavuz’a geçmiş olsun temennilerinde bulundu.
Görgülüarslan, yazlıkçıların yolu kapatma eylemine jandarma ekiplerinin müdahalesi sırasında yaşanılan kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı

Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe kapattı, çıkan arbedede bir uzman çavuş yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.