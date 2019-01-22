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Şemsiye tamircisinin işleri arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 17:24 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 40 yıldır seyyar şemsiye tamirciliği yapan İsmail Karabenliler (60), şemsiye fiyatlarına gelen zamların kendilerine yaradığını söyledi.

Şemsiye tamircisinin işleri arttı

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 40 yıldır seyyar şemsiye tamirciliği yapan İsmail Karabenliler (60), şemsiye fiyatlarına gelen zamların kendilerine yaradığını söyledi. Karabenliler, artık birçok kişinin zarar gören şemsiyelerini atıp yenisini almak yerine tamire getirdiğini belirterek, "Bu kış işlerimiz açıldı" dedi.
Yazın tarım işçiliği yapan, 4 çocuk babası İsmail Karabenliler, kış aylarında ise ilçe merkezindeki Şadırvan Mevkisi'ndeki Şükran Ayaz Parkı köşesinde seyyar şemsiye tamirciliği yapıyor. Karabenliler, bu kış işlerinin iyi gittiğini söyledi. Son iki ay içinde 40'ın üzerinde şemsiye tamir ettiğini belirten Karabenliler, "Şemsiyeler, kalite ve büyüklüğüne göre 40 - 100 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Birkaç kullanımlık 10 ile 20 TL arasında satılan şemsiyeler de var ancak, bu ucuz şemsiyelerin tamiri olmuyor. Bana gelen şemsiyeler genelde kaliteli olanlar. Neredeyse küçük bir çadır büyüklüğündeki kırık bir şemsiyeyi tellerini değiştirerek, 20 liraya tamir ediyorum" dedi.
Kazandığı paralarla 3 çocuğunu evlendirdiğini belirten Karabenliler, "İşlerimiz böyle güzel gitmeye devam ederse hedefim, son çocuğumu da evlendirip, bir yuva sahibi yapmak" diye konuştu.

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Şemsiye tamircisinin işleri arttıŞemsiye tamircisinin işleri arttı

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