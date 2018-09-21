HABER

Şemsiyelere terör operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 11:05 | Son Güncelleme

Mersin'de düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin arazide insansız hava araçları tarafından görüntülenmeyi engellemek için kullandığı kamuflaj desenli bin 985 şemsiye ele geçirildi. Şemsiyeleri Çin'den ithal ettiği belirlenen firma yetkilisi 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şemsiyelere terör operasyonu!

Mersin'de bir firmaya ait depoya düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin arazide insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülenmeyi engellemek için kullandığı kamuflaj desenli bin 985 şemsiye bulundu. İstihbarat birimleri, yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda teröristlerin İHA'lar tarafından görüntülerinin alınmasını önlemek amacıyla kullandığı kamuflajlı şemsiyelerin Mersin'de bir firma tarafından Çin'den ithal edildiğini belirledi.

sem

ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDILAR

AA'nın haberine göre, bunun üzerine söz konusu firmaya ait merkez Akdeniz ilçesindeki depoya operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, kamuflaj desenli bin 985 adet şemsiye ele geçirdi. Şemsiyeleri Çin'den ithal ettiği tespit edilen firma yetkilileri hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Şanlıurfa'da iş başvurusu kuyruğuŞanlıurfa'da iş başvurusu kuyruğu
Otistik Koral başarılarıyla alkış alıyorOtistik Koral başarılarıyla alkış alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin şemsiye PKK

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Kimliğini değiştirmeye gitti, parmak izi aynı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Kimliğini değiştirmeye gitti, parmak izi aynı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

Şafak Sezer'in ağabeyi yankesicilikten tekrar tutuklandı!

Şafak Sezer'in ağabeyi yankesicilikten tekrar tutuklandı!

Ankara'da TKP Kıvılcım Terör Örgütü operasyonu

Ankara'da TKP Kıvılcım Terör Örgütü operasyonu

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.