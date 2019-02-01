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Şemsiyesiyle sokak köpeğini yağmurdan korudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 12:32 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, yavru sokak köpeğini karton kutudan kulübe yapıp, şemsiye açarak yağmurdan korudu.

Şemsiyesiyle sokak köpeğini yağmurdan korudu

Nurettin ARKAN/YALVAÇ(Antalya), (DHA) - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, yavru sokak köpeğini karton kutudan kulübe yapıp, şemsiye açarak yağmurdan korudu.
Markete gitmek için evden çıkan ortaokul öğrencisi, yağmur nedeniyle ıslanan ve titreyen yavru köpeği fark etti. Önce marketten aldığı karton kutuyla bir kulübe yaptı ve yavru köpeği içine yerleştirdi. Ardından da şemsiyesini açarak, köpeği ve karton kulübeyi yağmurdan korudu. Adını vermek istemeyen çocuğun davranışı, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Yağmurun dinmesiyle yavru köpek sokağa dönerken, çocuk da şemsiyesini alıp evine gitti.

FOTOĞRAFLI

Şemsiyesiyle sokak köpeğini yağmurdan koruduŞemsiyesiyle sokak köpeğini yağmurdan koruduŞemsiyesiyle sokak köpeğini yağmurdan koruduŞemsiyesiyle sokak köpeğini yağmurdan korudu

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