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Semt pazarında 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 19 gözaltı

13.11.2020 14:29 | Son Güncelleme:
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Antalya’da 2 gün önce semt pazarında çıkan alacak verecek kavgasında tarafların birbirlerine av tüfeği ve tabanca ile ateş etmesi sonucu biri pazarda alışveriş yapan kadın olan 4 kişinin yaralanması olayıyla ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Katlı Kapalı Pazarı’nda (Sigorta) 2 gün önce saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Antalya’da 2 gün önce semt pazarında çıkan alacak verecek kavgasında tarafların birbirlerine av tüfeği ve tabanca ile ateş etmesi sonucu biri pazarda alışveriş yapan kadın olan 4 kişinin yaralanması olayıyla ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Katlı Kapalı Pazarı’nda (Sigorta) 2 gün önce saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup pazarcı esnafı arasında alacak verecek konusu yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iki grup birbirlerine av tüfeği ve tabanca ile ateş etti. Olayda 3 esnaf ve o sırada alışveriş yapan bir kadın yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan kadın ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 esnaf farklı ambulanslarla alınarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı soruşturma başlattı. Operasyonda taraflardan 19 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda bıçak ele geçirildi. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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